НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 09:54

В Кремле ответили на вопрос о возможном создании Крымского округа

Песков не стал говорить о возможном создании Крымского округа

Кремль никогда не анонсирует появление каких-либо указов или кадровых решений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможном создании нового федерального округа после проходящих в эти дни референдумов и назначений в нём полпреда президента.

"Мы никогда не анонсируем появления таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения будут приниматься, мы будем вас информировать", — сообщил официальный представитель Кремля и добавил, что в случае появления решений по данному вопросу, корреспондентов проинформируют соответствующим образом.

В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новую должность

В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новую должность

Сегодня издание "Ведомости" со ссылкой на источники распространило информацию о том, что после проведения референдумов в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях в России может появиться новый Крымский федеральный округ. По данным агентства, в "новом округе" Рогозин получит новую должность. Напомним, 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров