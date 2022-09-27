В Кремле ответили на вопрос о возможном создании Крымского округа
Песков не стал говорить о возможном создании Крымского округа
Кремль никогда не анонсирует появление каких-либо указов или кадровых решений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможном создании нового федерального округа после проходящих в эти дни референдумов и назначений в нём полпреда президента.
"Мы никогда не анонсируем появления таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения будут приниматься, мы будем вас информировать", — сообщил официальный представитель Кремля и добавил, что в случае появления решений по данному вопросу, корреспондентов проинформируют соответствующим образом.
Сегодня издание "Ведомости" со ссылкой на источники распространило информацию о том, что после проведения референдумов в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях в России может появиться новый Крымский федеральный округ. По данным агентства, в "новом округе" Рогозин получит новую должность. Напомним, 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса".
ТАСС / Сергей Бобылев