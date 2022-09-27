НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 09:53

Путин не планирует общаться с Токаевым в ближайшее время

Песков заявил, что в планах нет нового разговора Путина и Токаева

Телефонной беседы президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым пока не планируется, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В планах нет, но между всеми заинтересованными ведомствами налажен тесный контакт и при необходимости все эти вопросы будут обсуждаться", — сказал он журналистам.

Механизм выдачи Казахстаном уехавших из России уклонистов: Три ключевых аспекта

Механизм выдачи Казахстаном уехавших из России уклонистов: Три ключевых аспекта

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Астана намерена обсудить с Москвой рост числа приезжающих россиян на фоне объявленной частичной мобилизации в РФ. Он пообещал, что республика окажет помощь приезжим, однако никаких преференций им предоставлено не будет, при этом все вопросы с миграцией будут решаться с позиции интересов Казахстана.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба президента Казахстана

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров