Путин не планирует общаться с Токаевым в ближайшее время

"В планах нет, но между всеми заинтересованными ведомствами налажен тесный контакт и при необходимости все эти вопросы будут обсуждаться", — сказал он журналистам.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Астана намерена обсудить с Москвой рост числа приезжающих россиян на фоне объявленной частичной мобилизации в РФ. Он пообещал, что республика окажет помощь приезжим, однако никаких преференций им предоставлено не будет, при этом все вопросы с миграцией будут решаться с позиции интересов Казахстана.