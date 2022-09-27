Песков: В Кремле пока нет реакции на планы Финляндии построить стену на границе с РФ

В Кремле пока никак не отреагировали на сообщения о намерении Финляндии построить стену вдоль российско-финской границы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никак. Мы не знаем деталей этого решения", — отметил представитель Кремля.