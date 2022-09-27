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27 сентября, 09:56

Песков: В Кремле пока нет реакции на планы Финляндии построить стену на границе с РФ

В Кремле пока никак не отреагировали на сообщения о намерении Финляндии построить стену вдоль российско-финской границы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никак. Мы не знаем деталей этого решения", — отметил представитель Кремля.

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Напомним: ранее финские СМИ узнали, что пограничная охрана страны предложила частично отгородиться от России во избежание незаконного проникновения на территорию республики. Предполагается, что ограждение должно протянуться на 10–20% границы. Обойдётся такое сооружение Хельсинки в несколько сотен миллионов евро.

Александр Юнашев

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