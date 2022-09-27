ЦИК ЛНР: Промежуточная явка на референдуме составила 90,64%

По состоянию на 12:00 промежуточная явка на референдуме о вхождении Луганской Народной Республики в состав России составила более 90%. Об этом ТАСС рассказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

"Промежуточная явка голосования на 12:00 составляет 90,64%. Все 461 участок работают, три из них переведены на резервные участки в связи с обстрелами для безопасности работы. Я тоже сходила и проголосовала, отдав свой голос за будущее республики", — сказала она и добавила, что обстановка на участках спокойная, а те, кто не успел проголосовать, делают это сегодня.