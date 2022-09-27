ЦИК ЛНР: Промежуточная явка на референдуме составила 90,64%
По состоянию на 12:00 промежуточная явка на референдуме о вхождении Луганской Народной Республики в состав России составила более 90%. Об этом ТАСС рассказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
"Промежуточная явка голосования на 12:00 составляет 90,64%. Все 461 участок работают, три из них переведены на резервные участки в связи с обстрелами для безопасности работы. Я тоже сходила и проголосовала, отдав свой голос за будущее республики", — сказала она и добавила, что обстановка на участках спокойная, а те, кто не успел проголосовать, делают это сегодня.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся по 27 сентября. Первые четыре дня голосование проходило на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день открылись избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. Накануне стало известно, что референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России признаны состоявшимися. Так, явка участников голосования в Донецкой Народной Республике только за первые два дня превысила 55%. Аналогичная обстановка — в Запорожской и Херсонской областях. Там явка превысила 50%.
ТАСС / Кирилл Кухмарь