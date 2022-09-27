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27 сентября, 10:58

Путин — о ситуации с вывозом зерна с Украины: Сплошное надувательство

Президент России Владимир Путин резко отозвался о ситуации с вывозом зерна с территории Украины в другие страны мира, назвав её "сплошным надувательством". Заявление он сделал во время совещания о ходе сезонных полевых работ.

Как заметил глава государства, из целого ряда кораблей, которые покинули Украину, лишь четыре отправились в беднейшие страны планеты, тогда как большая часть — в Евросоюз.

"Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное... просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше", — отметил Путин.

Путин: Россия закроет свои потребности в зерне из-за рекордного урожая в 150 млн тонн

Путин: Россия закроет свои потребности в зерне из-за рекордного урожая в 150 млн тонн

Ранее глава государства назвал хищническим поведение коллективного Запада на мировом рынке продовольствия.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Артур Белкин

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