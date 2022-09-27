Россиянину Сноудену советуют не пить кофе с незнакомцами из-за охоты спецслужб США на него

Спецслужбы США отлично знают, как организовать политическое убийство в любой точке мира, а вот в России у экс-сотрудника американского Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена есть шанс дожить до старости, рассказал РИА ФАН директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя получение им гражданства РФ.

"В России есть правило — не выдавать своих граждан другим государствам, а потому Сноуден, наконец, сможет вздохнуть спокойно. Все вопросы, связанные с его экстрадицией в США, больше не обсуждаются, а его история получила счастливое завершение", — пояснил Солонников.

Политолог также подчеркнул, что, в отличие от многих других стран, Сноудена в России не смогут выкрасть американские спецслужбы. Правда, теперь он будет ограничен в международных поездках. А вот попытаться отравить его всё же могут, подчеркнул эксперт, поэтому Сноудену явно стоит соблюдать осторожность и не пить кофе с незнакомцами.