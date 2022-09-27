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27 сентября, 10:54

Путин назвал спасение людей в Донбассе приоритетом для России

Путин: Спасение жителей освобождённых территорий находится во главу угла для общества РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спасение жителей Донбасса и освобождённых территорий Украины "находится во главу угла" для всего общества России.

"Сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов в Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, — всё это находится во главу угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны", — сказал глава государства на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Жители Донбасса не смогли сдержать слёз при голосовании на референдумах в Москве

Жители Донбасса не смогли сдержать слёз при голосовании на референдумах в Москве

Кстати, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что после референдумов в Донбассе будет изменён подход к целям и средствам обеспечения безопасности региона. На это, по словам представителя Кремля, повлияет юридический статус региона.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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