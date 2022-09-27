Путин назвал спасение людей в Донбассе приоритетом для России

"Сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов в Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, — всё это находится во главу угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны", — сказал глава государства на совещании о ходе сезонных полевых работ.