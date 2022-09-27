Путин посетовал на хищническое поведение Запада на мировом рынке продовольствия

Президент России Владимир Путин назвал хищническим поведение коллективного Запада на мировом рынке продовольствия. Заявление прозвучало во вторник на совещании о ходе сезонных полевых работ. В качестве примера такого "хищничества" российский лидер привёл тот факт, что цена продовольствия на мировом рынке, хотя и вернулась на уровни начала года, но при этом на 40% выше, чем в 2020 году.

"Это прямое следствие без всякого преувеличения хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя в том числе эмиссию, которую они постоянно проводят", — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства добавил, что санкции на экспорт российского зерна и удобрений грозят глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идёт уже несколько лет. То есть эта ситуация совершенно не связана со специальной военной операцией, подчёркивает Путин.

"Поставки за рубеж нашего зерна и удобрений по-прежнему, к сожалению, — даже не для нас к сожалению, а для мирового рынка продовольствия, — затруднены", — констатировал президент.