Президент России Владимир Путин потребовал от губернаторов регионов страны уделить особое внимание помощи семьям работников АПК, которые были призваны по частичной мобилизации.

Путин потребовал уделить особое внимание поддержке семей мобилизованных аграриев. Видео © LIFE

"Отдельно хочу обратиться к главам регионов, руководителям сельхозпредприятий: в рамках частичной мобилизации призываются в том числе и работники сельского хозяйства, необходимо оказать поддержку их семьям. Прошу уделить особое внимание этому вопросу, особое", — подчеркнул глава государства на совещании о ходе сезонных полевых работ.