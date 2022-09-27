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Опубликовано 27 сентября 2022, 10:42
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На Украине ликвидировали одного из командиров "Азова"

СМИ: ВС России ликвидировали одного из командиров "Азова" Безоглюка

Замкомандира нацполка "Азов" Игорь Безоглюк. Обложка © nemez1da.ru

Замкомандира нацполка "Азов" Игорь Безоглюк. Обложка © nemez1da.ru

Вооружённые силы России ликвидировали одного из командиров нацполка "Азов"* — подполковника Игоря Безоглюка. Об этом говорится в телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

"26 сентября российскими войсками был ликвидирован замкомандира нацистского полка "Азов" по боевой и специальной подготовке подполковник Игорь Безоглюк", — отмечается в сообщении.

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Кстати, ранее Лайф писал, что уголовное дело 24 участников нацбатальона "Азов"* передано в суд после завершения расследования, им вменяется организация и участие в террористическом объединении. Как уточняется, установлена вина семерых обвиняемых в организации деятельности нацбатальона, а ещё семнадцать проходят по делу за участие в преступлениях "Азова".

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Николь Вербер
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