На Украине ликвидировали одного из командиров "Азова"

Вооружённые силы России ликвидировали одного из командиров нацполка "Азов"* — подполковника Игоря Безоглюка. Об этом говорится в телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны" .

Кстати, ранее Лайф писал, что уголовное дело 24 участников нацбатальона "Азов"* передано в суд после завершения расследования, им вменяется организация и участие в террористическом объединении. Как уточняется, установлена вина семерых обвиняемых в организации деятельности нацбатальона, а ещё семнадцать проходят по делу за участие в преступлениях "Азова".