Песков заявил, что слова Медведева о возможности ядерного удара соответствуют доктрине

Напоминая о праве России применить ядерное оружие, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опирался на положения соответствующей доктрины. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, являются ли слова политика официальной позицией Москвы.

Напомним, Медведев написал в телеграм-канале, что Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в строгом соответствии с ядерной доктриной. Если на Москву или её союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений или же возникнет угроза самому существованию нашего государства в результате действий противника, то РФ вправе ответить ядерным ударом, пояснил политик.