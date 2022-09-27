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27 сентября, 10:40

Песков заявил, что слова Медведева о возможности ядерного удара соответствуют доктрине

Напоминая о праве России применить ядерное оружие, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опирался на положения соответствующей доктрины. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, являются ли слова политика официальной позицией Москвы.

"Там же была отсылка к нашим доктринальным документам. Поэтому здесь достаточно вспомнить соответствующие положения [ядерной] доктрины", указал представитель Кремля.

Медведев: Россия сделает всё, чтобы ядерное оружие не появилось у враждебных соседей

Медведев: Россия сделает всё, чтобы ядерное оружие не появилось у враждебных соседей

Напомним, Медведев написал в телеграм-канале, что Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в строгом соответствии с ядерной доктриной. Если на Москву или её союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений или же возникнет угроза самому существованию нашего государства в результате действий противника, то РФ вправе ответить ядерным ударом, пояснил политик.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми

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