Потеря военного билета может на несколько недель отсрочить мобилизацию

Потеря военного билета не спасёт от частичной мобилизации. Как рассказал "Тульской службе новостей" юрист Алексей Минаков, отсутствие этого документа не считается условием для получения отсрочки от призыва по частичной мобилизации, но может её отложить.

" Возможно, процесс оформления нового военного билета и сможет на несколько недель отсрочить призыв, но надо понимать, что, потеряв военник, гражданин не перестаёт быть военнообязанным. Если ему дадут соответствующую справку, то, по идее, он может быть мобилизован и без военного билета ", — заявил Минаков.

Восстановление документа не влетит в копейку, но, по статье 21.7 КоАП РФ, за утрату или порчу военного билета грозит штраф от 500 до 3000 рублей. При этом порядок действий при утере документа следующий: нужно обратиться в отдел полиции по месту жительства с заявлением. Там будет оформлено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое подтвердит, что билет не украли. После этого там дадут талон-уведомление, с которым нужно обратиться в военкомат для восстановления документа. Для этого понадобятся паспорт РФ с ксерокопией, две фотографии размером 3х4 см без уголка, талон-уведомление из полиции, квитанция об оплате штрафа.