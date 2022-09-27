ВС РФ уничтожили наземную станцию управления БПЛА "Байрактар" на Украине
ВС России уничтожили наземную станцию управления беспилотниками типа "Байрактар" в районе Лозоватки Днепропетровской области. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также российские военнослужащие поразили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, два из которых находились в районе Купянска и Моначиновки Харьковской области, а один — в районе железнодорожной станции Брусин на территории ДНР.
Ранее Конашенков сообщал об уничтожении пункта временной дислокации 59-й мотопехотной бригады ВСУ. В ходе атаки было уничтожено до 50 украинских боевиков.
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