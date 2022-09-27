ВС РФ уничтожили до 50 украинских военных в промзоне Николаева
Вооружённые силы РФ нанесли удар по пункту дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием ВКС России в промышленной зоне города Николаева поражён пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники", — отметил он в ходе брифинга.
А накануне стало известно, что Вооружённые силы РФ уничтожили до 50 военных ВСУ и более 2000 артиллерийских снарядов в Николаевской области. Высокоточный удар был нанесён по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе Очакова.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ