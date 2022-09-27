Войска России поразили шесть пунктов управления ВСУ в ДНР и под Херсоном
Российская авиация, ракетные войска и артиллеристы за минувшие сутки нанесли удары по шести пунктам управления ВСУ в нескольких районах ДНР и Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Щурово, Соледар, Бахмутское, Верхнекаменское, Артёмовск ДНР и Сухой Ставок Херсонской области", — рассказал Конашенков.
Кроме того, было уничтожено 62 артиллерийских подразделения Вооружённых сил Украины, а также живая сила и военная техника в 184 районах, добавили в министерстве.
Также за сутки российские военные сбили два истребителя МиГ-29 и семь беспилотников ВСУ, а в Запорожье был разгромлен украинский спецназ "Гепард", насчитывающий более 150 бойцов, включая 50 иностранных наёмников.
ТАСС / Минобороны РФ