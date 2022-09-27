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27 сентября, 10:27

Войска России поразили шесть пунктов управления ВСУ в ДНР и под Херсоном

Российская авиация, ракетные войска и артиллеристы за минувшие сутки нанесли удары по шести пунктам управления ВСУ в нескольких районах ДНР и Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Щурово, Соледар, Бахмутское, Верхнекаменское, Артёмовск ДНР и Сухой Ставок Херсонской области", — рассказал Конашенков.

Кроме того, было уничтожено 62 артиллерийских подразделения Вооружённых сил Украины, а также живая сила и военная техника в 184 районах, добавили в министерстве.

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Также за сутки российские военные сбили два истребителя МиГ-29 и семь беспилотников ВСУ, а в Запорожье был разгромлен украинский спецназ "Гепард", насчитывающий более 150 бойцов, включая 50 иностранных наёмников.

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ТАСС / Минобороны РФ

Ирина Фальке

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