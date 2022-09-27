Войска России поразили шесть пунктов управления ВСУ в ДНР и под Херсоном

Российская авиация, ракетные войска и артиллеристы за минувшие сутки нанесли удары по шести пунктам управления ВСУ в нескольких районах ДНР и Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Щурово, Соледар, Бахмутское, Верхнекаменское, Артёмовск ДНР и Сухой Ставок Херсонской области", — рассказал Конашенков.