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Регион
Опубликовано 27 сентября 2022, 10:20
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Украинский спецназ "Гепард" разгромлен в Запорожье, ликвидировано более 150 бойцов

ВКС РФ уничтожили до 100 бойцов украинского спецназа "Гепард" в Запорожье

ВКС России ликвидировали в Запорожье около ста бойцов 9-го полка спецназначения "Гепард" Нацгвардии Украины. Об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения "Гепард" Нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наёмников", — проинформировал он.

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Кроме того, за прошедшие сутки российские военные ликвидировали более 150 бойцов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Кроме того, был нанесён удар по пункту дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ, а до 50 украинских военных — уничтожены.

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ТАСС / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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