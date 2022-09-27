Украинский спецназ "Гепард" разгромлен в Запорожье, ликвидировано более 150 бойцов
ВКС РФ уничтожили до 100 бойцов украинского спецназа "Гепард" в Запорожье
ВКС России ликвидировали в Запорожье около ста бойцов девятого полка спецназначения "Гепард" Нацгвардии Украины. Об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения "Гепард" Нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наёмников", — проинформировал он.
Кроме того, за прошедшие сутки российские военные ликвидировали более 150 бойцов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Кроме того, был нанесён удар по пункту дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ, а до 50 украинских военных — уничтожены.
ТАСС / Минобороны РФ