Украинский спецназ "Гепард" разгромлен в Запорожье, ликвидировано более 150 бойцов
ВКС РФ уничтожили до 100 бойцов украинского спецназа "Гепард" в Запорожье
ВКС России ликвидировали в Запорожье около ста бойцов 9-го полка спецназначения "Гепард" Нацгвардии Украины. Об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения "Гепард" Нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наёмников", — проинформировал он.
Кроме того, за прошедшие сутки российские военные ликвидировали более 150 бойцов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Кроме того, был нанесён удар по пункту дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ, а до 50 украинских военных — уничтожены.
ТАСС / Минобороны РФ