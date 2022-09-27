Украинский спецназ "Гепард" разгромлен в Запорожье, ликвидировано более 150 бойцов

ВКС России ликвидировали в Запорожье около ста бойцов девятого полка спецназначения "Гепард" Нацгвардии Украины. Об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения "Гепард" Нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наёмников", — проинформировал он.