Украинский спецназ "Гепард" разгромлен в Запорожье, ликвидировано более 150 бойцов

ВКС России ликвидировали в Запорожье около ста бойцов 9-го полка спецназначения "Гепард" Нацгвардии Украины. Об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения "Гепард" Нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наёмников", — проинформировал он.