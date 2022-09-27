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Регион
Опубликовано 27 сентября 2022, 10:16
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Российские военные ликвидировали более 150 бойцов 81-й аэромобильной бригады ВСУ

ВС России ликвидировали порядка 150 бойцов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике уничтожено более 150 украинских военнослужащих", — уточнил офицер.

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Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предположил, что ВСУ могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, а также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС.

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Getty Images / Metin Aktas

Андрей Бражников
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