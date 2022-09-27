Российские военные ликвидировали более 150 бойцов 81-й аэромобильной бригады ВСУ
ВС России ликвидировали порядка 150 бойцов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике уничтожено более 150 украинских военнослужащих", — уточнил офицер.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предположил, что ВСУ могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, а также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС.
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