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Опубликовано 27 сентября 2022, 10:21

Российские военные сбили два истребителя МиГ-29 и семь беспилотников ВСУ

В районах населённых пунктов Осокоровка и Розовка Херсонской области российские Воздушно-космические силы сбили два украинских истребителя МиГ-29. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также силами ВС РФ были поражены семь беспилотников ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Першотравневое Харьковской области, Чаривное и Петровское Херсонской области, Валерьяновка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики", — добавил Конашенков.

ВС России сбили два украинских МиГа-29, оборудованных под американские ракеты HARM
ВС России сбили два украинских МиГа-29, оборудованных под американские ракеты HARM

Ранее Лайф сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 13 беспилотников над населёнными пунктами Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики. Также уничтожены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха".

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Оксана Попова
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