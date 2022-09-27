Российские военные сбили два истребителя МиГ-29 и семь беспилотников ВСУ

В районах населённых пунктов Осокоровка и Розовка Херсонской области российские Воздушно-космические силы сбили два украинских истребителя МиГ-29. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также силами ВС РФ были поражены семь беспилотников ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Першотравневое Харьковской области, Чаривное и Петровское Херсонской области, Валерьяновка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики", — добавил Конашенков.