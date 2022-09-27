Российские военные уничтожили 17 снарядов HIMARS под Херсоном и Харьковом

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили 17 снарядов реактивных систем HIMARS под Херсоном и в Харьковской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"В воздухе уничтожены тактическая ракета "Точка-У" в районе населённого пункта Купянск Харьковской области, а также 17 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в районе города Херсона, населённых пунктов Отрадокаменка, Новая Каховка, Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области", — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.