Российские военные уничтожили 17 снарядов HIMARS под Херсоном и Харьковом
Российские военные за прошедшие сутки уничтожили 17 снарядов реактивных систем HIMARS под Херсоном и в Харьковской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
"В воздухе уничтожены тактическая ракета "Точка-У" в районе населённого пункта Купянск Харьковской области, а также 17 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в районе города Херсона, населённых пунктов Отрадокаменка, Новая Каховка, Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области", — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные ликвидировали более 150 бойцов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике.
Shutterstock