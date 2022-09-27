Ещё одна категория россиян попросила об отсрочке от частичной мобилизации

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края обратилась в Минсельхоз России с просьбой дать отсрочку от частичной мобилизации в ВС РФ представителям АПК. Об этом говорится в письме, которое опубликовано в телеграм-канале ассоциации.

"Просим вас оказать содействие в предоставлении отсрочки в мобилизации наших специалистов отрасли садоводства и питомниководства, а также работников, задействованных в процессе хранения и переработки плодовой продукции", — отмечается в тексте обращения.

По мнению авторов письма, уже сейчас садоводство и агропромышленный комплекс в России показывают высокие темпы роста и являются стратегическим направлением для страны. Мобилизация же работников отрасли может привести к срыву уборочной кампании и нарушению технологических особенностей производства.