НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 10:38

Ещё одна категория россиян попросила об отсрочке от частичной мобилизации

В Ставрополье попросили дать отсрочку от мобилизации специалистам АПК

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края обратилась в Минсельхоз России с просьбой дать отсрочку от частичной мобилизации в ВС РФ представителям АПК. Об этом говорится в письме, которое опубликовано в телеграм-канале ассоциации.

"Просим вас оказать содействие в предоставлении отсрочки в мобилизации наших специалистов отрасли садоводства и питомниководства, а также работников, задействованных в процессе хранения и переработки плодовой продукции", отмечается в тексте обращения.

По мнению авторов письма, уже сейчас садоводство и агропромышленный комплекс в России показывают высокие темпы роста и являются стратегическим направлением для страны. Мобилизация же работников отрасли может привести к срыву уборочной кампании и нарушению технологических особенностей производства.

Депутат Госдумы Лантратова попросила Шойгу об отсрочке для учителей школы

Депутат Госдумы Лантратова попросила Шойгу об отсрочке для учителей школы

Ранее Лайф сообщал, что Минтранс РФ обратился к Министерству обороны с просьбой дать отсрочку ведущим специалистам гражданской авиации страны. В их число, вероятнее всего, войдут пилоты, инженеры и технические специалисты.

Обложка ©

ТАСС / Александр Манзюк

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров