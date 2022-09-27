В Москве появится хоккейная академия имени Овечкина

В Москве построят Международную хоккейную академию имени Александра Овечкина. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

"Департамент городского имущества предоставил ООО "Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина" в аренду земельный участок без торгов на пять лет. За это время в районе Хорошёво-Мнёвники должно быть возведено здание ледовой арены площадью более 20 тысяч квадратных метров, а также комплекс временного проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации", — сказал руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ледовый комплекс будет открыт на улице Нижние Мнёвники в рамках инвестиционного проекта. Площадь объекта — более 43 тысяч квадратных метров.

Овечкин является воспитанником столичного "Динамо". В 2004 году "Вашингтон Кэпиталз" выбрал его на драфте НХЛ под общим первым номером. С 2005 года россиянин выступает за американский клуб, в составе которого выиграл Кубок Стэнли.