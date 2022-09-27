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27 сентября, 10:46

Уволенные после начала СВО добровольцы смогут восстановиться на прежней работе

Уволенные после начала спецоперации добровольцы могут восстановиться на прежней работе. Поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предусматривают дополнительные гарантии для работников, призванных по частичной мобилизации или заключивших контракт, приняли сегодня на пленарном заседании Госдумы.

"Граждане, кто заключил контракты о прохождении военной службы в период с 24 февраля по 21 сентября 2022 года и с кем были расторгнуты трудовые договоры, получат преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя", — рассказали в пресс-службе Госдумы.

Если рабочее место добровольца уже занято или по каким-либо другим причинам его не могут предоставить, то работодатель обязан предложить другую должность, уточнили в законодательном органе.

Аксёнов заявил о большом количестве добровольцев для участия в СВО

Аксёнов заявил о большом количестве добровольцев для участия в СВО

Ранее Лайф рассказывал, что глава государства Владимир Путин поручил приравнять статус добровольцев в спецоперации и бойцов Донбасса к военнослужащим РФ. По его словам, поручение должно быть выполнено в кратчайшие сроки.

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Shutterstock

Оксана Попова

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