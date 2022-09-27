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27 сентября, 10:51

Путин: Россия закроет свои потребности в зерне из-за рекордного урожая в 150 млн тонн

Россия полностью закроет собственные потребности в сельхозпродукции и даже получит возможность увеличить экспорт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

"В нынешней непростой ситуации мы полностью, гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям и получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта", — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что в этом году Россия выходит на рекордный объём сбора урожая за всю свою историю — 150 миллионов тонн, в том числе 100 миллионов тонн пшеницы.

Путин: В беднейшие страны мира было отправлено менее 5% вывезенного с Украины зерна

Путин: В беднейшие страны мира было отправлено менее 5% вывезенного с Украины зерна

Ранее Лайф рассказывал, что в России решили создать национального дистрибьютора продовольствия. Такую концепцию готовит Минсельхоз, а федеральный центр "Агроэкспорт" объявил конкурс на её создание. Предполагается, что национальный дистрибьютор будет помогать компаниям с поиском партнёров за рубежом, поставкой и таможенной очисткой товара.

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ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Александр Юнашев

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