Путин: Россия закроет свои потребности в зерне из-за рекордного урожая в 150 млн тонн
Россия полностью закроет собственные потребности в сельхозпродукции и даже получит возможность увеличить экспорт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.
"В нынешней непростой ситуации мы полностью, гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям и получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта", — подчеркнул он.
Глава государства отметил, что в этом году Россия выходит на рекордный объём сбора урожая за всю свою историю — 150 миллионов тонн, в том числе 100 миллионов тонн пшеницы.
Ранее Лайф рассказывал, что в России решили создать национального дистрибьютора продовольствия. Такую концепцию готовит Минсельхоз, а федеральный центр "Агроэкспорт" объявил конкурс на её создание. Предполагается, что национальный дистрибьютор будет помогать компаниям с поиском партнёров за рубежом, поставкой и таможенной очисткой товара.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров