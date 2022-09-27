Путин: Россия закроет свои потребности в зерне из-за рекордного урожая в 150 млн тонн

Россия полностью закроет собственные потребности в сельхозпродукции и даже получит возможность увеличить экспорт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

"В нынешней непростой ситуации мы полностью, гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям и получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта", — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что в этом году Россия выходит на рекордный объём сбора урожая за всю свою историю — 150 миллионов тонн, в том числе 100 миллионов тонн пшеницы.