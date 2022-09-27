ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября 2022, 10:51
3635

В Госдуме одобрили поправку о профессиональном стаже мобилизованных граждан

Государственная дума одобрила поправки в ТК России о трудовых гарантиях граждан, убывших на службу в рамках частичной мобилизации. Теперь профессиональный стаж мобилизованных будет засчитываться и после приостановки с ними трудового договора.

Также парламентарии одобрили и другую поправку, согласно которой за такими военнослужащими будут сохраняться их рабочие места. При этом работодатель имеет право найти на место мобилизованного другого работника, пока тот проходит службу.

В Госдуме рассказали, каких врачей не будут призывать по частичной мобилизации
В Госдуме рассказали, каких врачей не будут призывать по частичной мобилизации

Ранее Лайф писал, что Комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрит законопроект о предоставлении мобилизованным кредитных каникул. Соответствующий законопроект парламентарии планируют рассмотреть 27 сентября.

BannerImage

ТАСС / Донат Сорокин

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar