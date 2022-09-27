В Госдуме одобрили поправку о профессиональном стаже мобилизованных граждан
Государственная дума одобрила поправки в ТК России о трудовых гарантиях граждан, убывших на службу в рамках частичной мобилизации. Теперь профессиональный стаж мобилизованных будет засчитываться и после приостановки с ними трудового договора.
Также парламентарии одобрили и другую поправку, согласно которой за такими военнослужащими будут сохраняться их рабочие места. При этом работодатель имеет право найти на место мобилизованного другого работника, пока тот проходит службу.
Ранее Лайф писал, что Комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрит законопроект о предоставлении мобилизованным кредитных каникул. Соответствующий законопроект парламентарии планируют рассмотреть 27 сентября.
ТАСС / Донат Сорокин