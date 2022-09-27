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27 сентября, 10:51

В Госдуме одобрили поправку о профессиональном стаже мобилизованных граждан

Государственная дума одобрила поправки в ТК России о трудовых гарантиях граждан, убывших на службу в рамках частичной мобилизации. Теперь профессиональный стаж мобилизованных будет засчитываться и после приостановки с ними трудового договора.

Также парламентарии одобрили и другую поправку, согласно которой за такими военнослужащими будут сохраняться их рабочие места. При этом работодатель имеет право найти на место мобилизованного другого работника, пока тот проходит службу.

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Ранее Лайф писал, что Комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрит законопроект о предоставлении мобилизованным кредитных каникул. Соответствующий законопроект парламентарии планируют рассмотреть 27 сентября.

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ТАСС / Донат Сорокин

Матвей Шандрыголов

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