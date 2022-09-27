Тренирующиеся в США дочь Тутберидзе и её муж заявлены на Гран-при России

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, в настоящее время находящиеся в США, заявлены на два этапа серии Гран-при России. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Дэвис, которая является дочерью знаменитого тренера Этери Тутберидзе, и её муж планируют выступать на этапах в Москве (11–13 ноября) и Перми (25–27 ноября). На прошлой неделе фигуристы, соревнующиеся в танцах на льду, пропустили контрольные прокаты сборной России.