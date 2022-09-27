Тренирующиеся в США дочь Тутберидзе и её муж заявлены на Гран-при России
Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, в настоящее время находящиеся в США, заявлены на два этапа серии Гран-при России. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Дэвис, которая является дочерью знаменитого тренера Этери Тутберидзе, и её муж планируют выступать на этапах в Москве (11–13 ноября) и Перми (25–27 ноября). На прошлой неделе фигуристы, соревнующиеся в танцах на льду, пропустили контрольные прокаты сборной России.
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Российская серия Гран-при стартует этапом в Москве 21–23 октября. Она будет включать в себя шесть турниров, которые помимо Москвы примут Сочи, Казань, Самара и Пермь.
Ранее Лайф сообщал, что в начале июня конгресс ISU принял решение о продлении отстранения наших спортсменов, повысил возрастной ценз для фигуристов, а также отклонил предложение российской делегации об ужесточении правил смены спортивного гражданства. В апреле нашу страну лишили права проведения традиционного этапа Гран-при.
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