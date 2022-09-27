США обеспокоены строем кораблей России и Китая у берегов Аляски

Береговая охрана США сообщила о сосредоточении российских и китайских военных кораблей, которые были обнаружены во время патрулирования в Беринговом море.

"Хотя строй кораблей действовал в соответствии с международными правилами и нормами, мы будем отвечать на присутствие присутствием, чтобы гарантировать, что интересы США вокруг Аляски не будут нарушены", — заявил Associated Press контр-адмирал американской береговой службы Натан Мур.

По информации агентства, 19 сентября американским кораблём береговой охраны Kimball был зафиксирован ракетный крейсер ВМС Китая в 138 километрах от Аляски, позднее им были замечены два китайских и четыре российских корабля. При этом утверждается, что среди судов ВМФ РФ был эсминец.