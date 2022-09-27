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27 сентября, 11:00

В случае вхождения в состав РФ у Херсонской области появится губернатор

Сальдо: В случае вхождения в состав России у Херсонской области появится губернатор

В случае вхождения Херсонской области в состав России у неё появятся губернатор и правительство. Об этом журналистам рассказал глава региона Владимир Сальдо.

"Она будет трансформирована в ОГА — областную государственную администрацию. Как только все эти процессы пройдут юридическое утверждение результатов референдума, после этого приступим к организации органов власти. Будут губернатор, правительство, чиновники", — сказал он.

Эффект воссоединения: Как проходят референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне

Эффект воссоединения: Как проходят референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне

Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся по 27 сентября. Первые четыре дня голосование проходило на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день открылись избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. Накануне стало известно, что референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России признаны состоявшимися. Так, явка участников голосования в Донецкой Народной Республике только за первые два дня превысила 55%. Аналогичная обстановка — в Запорожской и Херсонской областях. Там явка превысила 50%.

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ТАСС/Стрингер

Оксана Попова

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