В случае вхождения в состав РФ у Херсонской области появится губернатор

В случае вхождения Херсонской области в состав России у неё появятся губернатор и правительство. Об этом журналистам рассказал глава региона Владимир Сальдо.

"Она будет трансформирована в ОГА — областную государственную администрацию. Как только все эти процессы пройдут юридическое утверждение результатов референдума, после этого приступим к организации органов власти. Будут губернатор, правительство, чиновники", — сказал он.