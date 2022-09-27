В России подсчитали все голоса жителей Херсонской области на референдуме, за – 96,75%

Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и завершились сегодня, 27 сентября. Первые четыре дня голосование проходило на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день открылись избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. Референдумы уже признаны состоявшимися, при этом явку на голосование во всех регионах назвали "ошеломительной".