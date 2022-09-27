НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 16:12

В России подсчитали все голоса жителей Херсонской области на референдуме, за – 96,75%

96,75% избирателей на участках в России проголосовали за вхождение Херсонской области в состав страны. Такие данные озвучены по итогам обработки 100% бюллетеней.

"За. За. За. За": Появилось залипательное видео подсчёта голосов на референдуме в Луганске

"За. За. За. За": Появилось залипательное видео подсчёта голосов на референдуме в Луганске

Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и завершились сегодня, 27 сентября. Первые четыре дня голосование проходило на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день открылись избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. Референдумы уже признаны состоявшимися, при этом явку на голосование во всех регионах назвали "ошеломительной".

Озвучены первые результаты голосования на референдумах в Донбассе и на освобождённых территориях

Озвучены первые результаты голосования на референдумах в Донбассе и на освобождённых территориях

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров