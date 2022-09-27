Повестки на КПП Верхний Ларс теперь будут вручать всем россиянам, подлежащим призыву

На КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии будут вручать повестки не только подлежащим призыву жителям Северной Осетии, но и других регионов России, уточнили в пресс-службе главы и правительства региона.

"На въездах в республику и на КПП "Верхний Ларс" организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Задача опергрупп — в соответствии со списками Министерства обороны РФ вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подчеркнул, что теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учёте не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны", — говорится в сообщении.