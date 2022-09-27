Повестки на КПП Верхний Ларс теперь будут вручать всем россиянам, подлежащим призыву
На КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии будут вручать повестки не только подлежащим призыву жителям Северной Осетии, но и других регионов России, уточнили в пресс-службе главы и правительства региона.
"На въездах в республику и на КПП "Верхний Ларс" организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Задача опергрупп — в соответствии со списками Министерства обороны РФ вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подчеркнул, что теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учёте не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны", — говорится в сообщении.
Напомним, на границе России и Грузии в районе КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопилось около пяти с половиной тысяч легковых и грузовых автомобилей. Ранее там появился пункт мобилизации, он нужен для оповещения граждан, которые не подлежат выезду за пределы РФ. Затем стало известно, что на КПП начали выдавать повестки, однако изначально сообщалось, что это касается лишь жителей Северной Осетии.
LIFE