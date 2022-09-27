Повестки на КПП Верхний Ларс теперь будут вручать всем россиянам, подлежащим призыву
На КПП Верхний Ларс в Северной Осетии будут вручать повестки подлежащим призыву жителям не только этой республики, но и других регионов России, уточнили в пресс-службе главы и правительства региона.
Представители военкоматов и властей дежурят на въездах в республику и на КПП Верхний Ларс, их задача — сверяться со списками Минобороны РФ и вручать повестки тем гражданам, кто подлежит призыву по частичной мобилизации.
"Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подчеркнул, что теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учёте не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны", — говорится в сообщении.
Напомним, на границе России и Грузии в районе КПП Верхний Ларс в Северной Осетии скопилось около пяти с половиной тысяч легковых и грузовых автомобилей. Ранее там появился пункт мобилизации, он нужен для оповещения граждан, которые не подлежат выезду за пределы РФ. Затем стало известно, что на КПП начали выдавать повестки, однако изначально сообщалось, что это касается лишь жителей Северной Осетии.
LIFE