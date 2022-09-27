Повестки на КПП Верхний Ларс теперь будут вручать всем россиянам, подлежащим призыву

На КПП Верхний Ларс в Северной Осетии будут вручать повестки подлежащим призыву жителям не только этой республики, но и других регионов России, уточнили в пресс-службе главы и правительства региона.

Представители военкоматов и властей дежурят на въездах в республику и на КПП Верхний Ларс, их задача — сверяться со списками Минобороны РФ и вручать повестки тем гражданам, кто подлежит призыву по частичной мобилизации.