Захарова предупредила о подрыве основ ЕС по вине Урсулы фон дер Ляйен

Брюссель задумался изменить процедуру принятия политических решений в ЕС, отказавшись от принципа консенсуса, но это подорвёт сами основы объединения. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Брюсселе должны понимать, что отход от консенсуса подорвёт всю юридическую и даже философско-политическую базу Евросоюза. Если в Брюсселе под давлением [главы Еврокомиссии] фрау [Урсулы] фон дер Ляйен пойдут по пути рекрутирования большинства для продавливания единственного нужного решения, если Евросоюз откажется от консенсуса, это добьёт замысел, который лёг в основу европейского объединения", — написала она в телеграм-канале.

В ЕС хотят перейти от единогласия, когда учитывается мнение всех стран-участниц и достигается консенсус, к принятию решений посредством голосования большинством, напомнила Захарова. По её словам, инициатива выдаётся как "глас народа", будто бы жители "просили своих руководителей перестать бесконечно тянуть, пока будут учтены мнения всех граждан и стран ЕС". Она добавила, что отцы-основатели создавали союз с расчётом, что каждое мнение будет услышано.

"В нынешний исторический момент Запад полностью дискредитировал понятие "большинства" и "меньшинства", да и само голосование как процедуру тоже. Истинная же демократия отличается от ложной тем, что учитывает мнение не только большинства, но и меньшинства — так и рождается консенсус", — отметила она.