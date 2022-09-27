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27 сентября, 15:44

VIP-уклонистов предложили перевезти через границу России с Грузией на вертолёте за 80 тысяч

Неизвестные "бизнесмены" предлагают перевезти россиян через границу с Грузией на вертолёте

Неизвестные "бизнесмены" нашли оригинальный способ пересечь границу между Россией и Грузией в районе КПП Верхний Ларс в Северной Осетии. Сделать это всем стоящим в очереди они предлагают на вертолёте за достаточно солидное вознаграждение. Подробности истории рассказывает SHOT.

Неизвестные "бизнесмены" предлагают желающим перелететь границу с Грузией на вертолёте. Видео © Telegram / SHOT

По словам авторов идеи, всех пассажиров ждёт вертолёт Airbus Helicopters H130 вместе с пограничником на борту. Забрать желающих готовы в пяти километрах от границы с Грузией за 80 тысяч рублей. Часть суммы нужно перевести сразу, остальное отдать наличными после перелёта.

Где находится вертолёт и существует ли он на самом деле — неясно. Никаких гарантий "бизнесмены" не дают, а присылаемые ими фотографии и видео полёта взяты из Сети.

Россиянин пытался уплыть от мобилизации на сапборде, но попался на границе

Россиянин пытался уплыть от мобилизации на сапборде, но попался на границе

Ранее Лайф рассказывал о необычном способе пересечь границу с Эстонией, которым решил воспользоваться 38-летний россиянин. На территорию другой страны он попал при помощи сапборда, однако уже вскоре его поймали местные правоохранители и отправили обратно в РФ.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Белкин

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