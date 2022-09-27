VIP-уклонистов предложили перевезти через границу России с Грузией на вертолёте за 80 тысяч

Неизвестные "бизнесмены" нашли оригинальный способ пересечь границу между Россией и Грузией в районе КПП Верхний Ларс в Северной Осетии. Сделать это всем стоящим в очереди они предлагают на вертолёте за достаточно солидное вознаграждение. Подробности истории рассказывает SHOT.

Неизвестные "бизнесмены" предлагают желающим перелететь границу с Грузией на вертолёте. Видео © Telegram / SHOT

По словам авторов идеи, всех пассажиров ждёт вертолёт Airbus Helicopters H130 вместе с пограничником на борту. Забрать желающих готовы в пяти километрах от границы с Грузией за 80 тысяч рублей. Часть суммы нужно перевести сразу, остальное отдать наличными после перелёта.

Где находится вертолёт и существует ли он на самом деле — неясно. Никаких гарантий "бизнесмены" не дают, а присылаемые ими фотографии и видео полёта взяты из Сети.