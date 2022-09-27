Россиянин пытался уплыть от мобилизации на сапборде, но попался на границе

38-летний гражданин России незаконно пересёк границу с Эстонией, переплыв её на сапборде. Как пишет портал ERR, сделал он это из-за страха перед частичной мобилизацией.

"В данном случае это был незаконный переход границы, который был совершён из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", — рассказал руководитель службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрик Пургел.

Инцидент произошёл в устье реки Нарва. Россиянин переплыл границу с Эстонией, задержать его местные правоохранители сумели на автобусной остановке. В итоге мужчине выписали штраф и отправили обратно в Россию. Правда, на сей раз сделано это было куда более простым способом.