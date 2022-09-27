Россиянин пытался уплыть от мобилизации на сапборде, но попался на границе
Россиянин попытался незаконно пересечь границу с Эстонией на сапборде
38-летний гражданин России незаконно пересёк границу с Эстонией, переплыв её на сапборде. Как пишет портал ERR, сделал он это из-за страха перед частичной мобилизацией.
"В данном случае это был незаконный переход границы, который был совершён из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", — рассказал руководитель службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрик Пургел.
Инцидент произошёл в устье реки Нарва. Россиянин переплыл границу с Эстонией, задержать его местные правоохранители сумели на автобусной остановке. В итоге мужчине выписали штраф и отправили обратно в Россию. Правда, на сей раз сделано это было куда более простым способом.
А ранее Лайф рассказывал, что не получилось покинуть Россию у известного блогера и ведущего интернет-шоу "+100500" Макса Голополосова. Заметили его в Оренбургской области, неподалёку от границы с Казахстаном, от которой он шёл в обратном направлении.
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