МО РФ не обращалось к Казахстану и Грузии с просьбой о возвращении уехавших туда россиян
В Минобороны России сообщили, что ведомство не обращалось к власти Казахстана, Грузии или других стран с призывом о возвращении уехавших туда россиян. При этом подобного обращения, как подчеркнули в министерстве, даже не планируется.
"Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", — заявили в военном ведомстве.
Ранее Лайф писал, что Грузия усилила пограничный контроль. По словам главы Минобороны страны, в Тбилиси всегда уделяли внимание данному вопросу, а частичная мобилизация, объявленная в РФ, не воспринимается государством как угроза.
LIFE / Павел Баранов