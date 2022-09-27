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27 сентября, 12:09

МО РФ не обращалось к Казахстану и Грузии с просьбой о возвращении уехавших туда россиян

В Минобороны России сообщили, что ведомство не обращалось к власти Казахстана, Грузии или других стран с призывом о возвращении уехавших туда россиян. При этом подобного обращения, как подчеркнули в министерстве, даже не планируется.

"Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", заявили в военном ведомстве.

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Ранее Лайф писал, что Грузия усилила пограничный контроль. По словам главы Минобороны страны, в Тбилиси всегда уделяли внимание данному вопросу, а частичная мобилизация, объявленная в РФ, не воспринимается государством как угроза.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Шандрыголов

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