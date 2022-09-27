МО РФ не обращалось к Казахстану и Грузии с просьбой о возвращении уехавших туда россиян

В Минобороны России сообщили, что ведомство не обращалось к власти Казахстана, Грузии или других стран с призывом о возвращении уехавших туда россиян. При этом подобного обращения, как подчеркнули в министерстве, даже не планируется.

"Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", — заявили в военном ведомстве.