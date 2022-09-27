Вправе ли гаишник вручать повестку военкомата и что будет при отказе её подписать

Призывник может получить повестку от сотрудника ГИБДД, которому такое поручение в отношении конкретного гражданина дал военкомат. Об этом "Газете.ru" рассказал адвокат Валерий Ванин.

"Инспектор ГИБДД, как и любой другой сотрудник полиции, может это сделать, если он уполномочен на это военкоматом. И если повестки ему выданы военкоматом, то очевидно, что он уполномочен. В таком случае полицейский, по сути, выполняет функцию почтальона, доставляющего письмо с уведомлением о вручении", — объяснил он.

При отказе призывника расписаться в получении повестки инспектор составит протокол и привлечёт свидетелей, которые подтвердят, что гражданин о вызове в военкомат уведомлён, отметил юрист. По словам адвоката автомобильного движения "Свобода выбора" Сергея Радько, на практике такое малоосуществимо. Все повестки адресованы конкретным призывникам, вероятность, что гаишник остановит машину именно с нужным человеком, невелика.