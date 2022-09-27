Представитель актёра Калягина ответила на слухи о его госпитализации

Российский актёр Александр Калягин, народный артист РСФСР, проходит плановое обследование в одном из московских кардиоцентров. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала его помощница Татьяна Никольская.

"Калягин на плановом обследовании, только что говорила с ним по телефону", — сказала она и опровергла информацию некоторых СМИ об ухудшении состояния артиста.

По словам Никольской, актёр лёг в больницу три дня назад и с ним всё хорошо.