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27 сентября, 11:44

Представитель актёра Калягина ответила на слухи о его госпитализации

Актёр Александр Калягин проходит лечение в одном из столичных кардиоцентров

<p>Актёр Александр Калягин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Актёр Александр Калягин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Российский актёр Александр Калягин, народный артист РСФСР, проходит плановое обследование в одном из московских кардиоцентров. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала его помощница Татьяна Никольская.

"Калягин на плановом обследовании, только что говорила с ним по телефону", сказала она и опровергла информацию некоторых СМИ об ухудшении состояния артиста.

По словам Никольской, актёр лёг в больницу три дня назад и с ним всё хорошо.

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Оксана Попова

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