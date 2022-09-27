Россияне считают Пушкина и Петра I самыми выдающимися личностями в истории страны

Россияне считают символами страны поэта Александра Пушкина и последнего царя всея Руси Петра I. Этих и других известных личностей прошлого называли граждане, участвовавшие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Авторы опроса попросили ответить на вопрос, кто из известных личностей прошлого является "символом России". Больше всего упоминалось имя поэта Александра Пушкина и первого Императора Всероссийского Петра Первого — их указали 21% и 20% граждан. Следом идёт советский государственный деятель Иосиф Сталин — 17%.

Также некоторые считают символами страны учёного Михаила Ломоносова, революционера Владимира Ленина, императрицу Екатерину II, писателя Фёдора Достоевского и других.