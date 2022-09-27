В Гидрометцентре раскрыли причину появления густого тумана в Подмосковье

Густой туман, который накрыл Подмосковье утром 27 сентября, случился из-за резкого перепада температур, рассказал телеканалу "360" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что в ближайшие дни повторения такого явления ожидать не стоит.

"Связано это было с тем, что в Москве длительное время была облачная погода, поэтому ночные температуры были достаточно высокие", — объяснил Вильфанд.

Ко вчерашнему вечеру облака начали рассеиваться, а в некоторых частях Москвы и МО их вообще не было. Эти облака препятствуют охлаждению подстилающей поверхности земли, потому что сами питают её в ночное время. Синоптик отметил, что при отсутствии облаков земля значительно охлаждается, как и приземный слой воздуха, а прошедшая ночь стала самой холодной за неделю, вплоть до отрицательных значений в некоторых округах (например, до –1 градуса в Новой Москве). В этот момент сработали законы физики.

Метеорологи называют такое явление туманом охлаждения. Как только восходящее солнце прогревает подстилающую поверхность земли, он исчезает. Также эксперт отметил, что к концу недели температура воздуха в Москве и МО превысит отметку в +15 градусов, ночная — +5…+7 градусов.