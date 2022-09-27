В Херсонской области не обсуждали создание нового федерального округа после референдумов
Глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил журналистам, что никакого обсуждения возможного создания нового федерального округа после проведения референдумов не проводилось.
"Это разговоры кулуарные, они не ведутся вообще. Каким образом будет организована система власти, мы будем говорить после того, как закончится референдум и мы станем частью РФ. Но таких разговоров официально нет", — отметил Сальдо.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать слухи о возможном появлении нового федерального округа — Крымского — в составе РФ после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
ТАСС / Кирилл Кухмарь