Дербушева завоевала золото в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону

Тамара Дербушева выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования проходят в городе Чайковском Пермского края.

Она преодолела дистанцию в 15 километров за 46 минут 59,1 секунды с одним промахом на четырёх огневых рубежах. Второй стала Виктория Сливко, с двумя незакрытыми мишенями отставшая на 1 минуту 23,2 секунды. Бронзу завоевала Ирина Казакевич (+1.31,3; четыре промаха).