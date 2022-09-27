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27 сентября, 11:10

Дербушева завоевала золото в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону

Тамара Дербушева выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования проходят в городе Чайковском Пермского края.

Она преодолела дистанцию в 15 километров за 46 минут 59,1 секунды с одним промахом на четырёх огневых рубежах. Второй стала Виктория Сливко, с двумя незакрытыми мишенями отставшая на 1 минуту 23,2 секунды. Бронзу завоевала Ирина Казакевич (+1.31,3; четыре промаха).

Халили выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Халили выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Гонки чемпионата России по летнему биатлону проходили в Чайковском с 24 по 27 сентября. Всего было разыграно шесть комплектов медалей.

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ТАСС / Eibner Europa / imago images / Eibner-Pressefoto

Роман Фейгин

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