Госдума приняла во II чтении поправки о запрете продажи животных в зоомагазинах

Законопроект, запрещающий торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках, одобрен во втором чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

В случае окончательного принятия поправок будут установлены высокие требования к местам, используемым для продажи животных. Это создаст дополнительные меры защиты питомцев от жестокого обращения, так как в магазинах и на птичьих рынках нет подходящих условий, что часто приводит к болезням или гибели животных. Закон после его принятия вступит в силу с 1 марта 2023 года.