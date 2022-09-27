Госдума приняла во II чтении поправки о запрете продажи животных в зоомагазинах
Законопроект, запрещающий торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках, одобрен во втором чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.
В случае окончательного принятия поправок будут установлены высокие требования к местам, используемым для продажи животных. Это создаст дополнительные меры защиты питомцев от жестокого обращения, так как в магазинах и на птичьих рынках нет подходящих условий, что часто приводит к болезням или гибели животных. Закон после его принятия вступит в силу с 1 марта 2023 года.
Напомним, первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявлял, что питомцы содержатся в магазинах без выгула, свежего воздуха, нормального питания и ветеринарной помощи. Подобные условия зачастую приводят к болезням и инвалидности. По словам депутата, некоторые заболевания могут в дальнейшем передаваться и людям.
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