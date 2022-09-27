Бойцов "Азова" приняли в Конгрессе США

Украинская активистка Дарья Каленюк написала в "Твиттере", что в вашингтонском Капитолии, где заседает Конгресс США, состоялся приём бойцов полка "Азов"*. По словам девушки, с боевиками встретился конгрессмен от Демпартии Адам Шифф, которого она поблагодарила за уделённое время.

"Самый эмоциональный момент был, когда мы вдруг встретили освобождённых бойцов "Азова" прямо в главном зале на Кэпитол Хилл", — написала Каленюк и добавила, что ВСУ благодарны США за предоставляемые разведданные.

Также в ведомстве состоялся визит украинских женщин-военнослужащих, которые обсудили с американцами эффективность оружия, поставляемого киевскому режиму. В частности, речь шла о РСЗО HIMARS и гаубицах. В рамках встречи боевики попросили США о новых поставках.

Ранее Лайф писал, что на Украине ликвидировали одного из командиров полка "Азов" — Игоря Безоглюка. Сообщается, что уничтожение боевика выпало на 26 сентября.