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27 сентября, 11:38
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Брянская область выполнила план по мобилизации

Брянский губернатор Богомаз заявил о полном выполнении плана по мобилизации

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил ТАСС, что регион полностью выполнил план по частичной мобилизации, объявленной президентом РФ.

"План выполнен на 100%", — отметил Богомаз.

Сроки завершения мобилизации в Москве разглашаться не будут

Сроки завершения мобилизации в Москве разглашаться не будут

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации на территории региона 25 сентября. По его словам, план по призыву был выполнен республикой в полном объёме

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Shutterstock

Артур Белкин

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