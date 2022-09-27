Брянская область выполнила план по мобилизации
Брянский губернатор Богомаз заявил о полном выполнении плана по мобилизации
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил ТАСС, что регион полностью выполнил план по частичной мобилизации, объявленной президентом РФ.
"План выполнен на 100%", — отметил Богомаз.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации на территории региона 25 сентября. По его словам, план по призыву был выполнен республикой в полном объёме
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