Брянская область выполнила план по мобилизации

Сроки завершения мобилизации в Москве разглашаться не будут

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации на территории региона 25 сентября. По его словам, план по призыву был выполнен республикой в полном объёме