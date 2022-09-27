На Сахалине мобилизовали более 320 чиновников и членов их семей
На Сахалине мобилизовали более 320 чиновников и членов их семей. Причём количество призванных ежедневно увеличивается, сообщили в областном правительстве.
"Значительная часть мобилизованных сахалинцев — представители органов власти, госучреждений и члены их семей. По последним данным, более 320 человек из числа государственных и муниципальных служащих, членов их семей и сотрудников государственных учреждений призваны на военную службу", — говорится в сообщении властей.
Под мобилизацию подпали в основном сотрудники из сфер образования, соцзащиты, здравоохранения, гражданской обороны и ЧС, лесного и охотничьего хозяйства, среди которых, например, советник министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Арсен Рамазанов. Он окончил Московское высшее военное командное училище и имеет офицерское звание майора.
"Для меня неприемлемо прятаться и скрываться. Понимаю, что это необходимо на благо Родины. Пришла повестка — выполняем. Сейчас я собираюсь в храм, а потом — в военкомат. Настроение боевое. Опыт у меня есть, несколько лет назад был в Сирии", — рассказал Рамазанов.
Он также добавил, что все сахалинцы держатся бодро, у них крепкий боевой дух, никто даже не думает раскисать.
Кстати, ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что шестеро его коллег уже давно находятся в зоне СВО. При этом, о ком именно идёт речь, парламентарий не уточнил. Позднее стало известно, что депутаты Милонов, Хубезов, Саблин и Сокол попросили отправить их в зону спецоперации. Также о готовности заявили парламентарии Игорь Кастюкевич и Виктор Бондарев.
ТАСС / Юрий Смитюк