На Сахалине мобилизовали более 320 чиновников и членов их семей. Причём количество призванных ежедневно увеличивается, сообщили в областном правительстве.

"Значительная часть мобилизованных сахалинцев — представители органов власти, госучреждений и члены их семей. По последним данным, более 320 человек из числа государственных и муниципальных служащих, членов их семей и сотрудников государственных учреждений призваны на военную службу", — говорится в сообщении властей.

Под мобилизацию подпали в основном сотрудники из сфер образования, соцзащиты, здравоохранения, гражданской обороны и ЧС, лесного и охотничьего хозяйства, среди которых, например, советник министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Арсен Рамазанов. Он окончил Московское высшее военное командное училище и имеет офицерское звание майора.

"Для меня неприемлемо прятаться и скрываться. Понимаю, что это необходимо на благо Родины. Пришла повестка — выполняем. Сейчас я собираюсь в храм, а потом — в военкомат. Настроение боевое. Опыт у меня есть, несколько лет назад был в Сирии", — рассказал Рамазанов.