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27 сентября, 12:00

Спрос на услуги юристов в России резко возрос после объявления мобилизации

В России с 20 по 25 сентября резко возрос спрос на услуги по юридическому сопровождению и консультациям, пишет RT со ссылкой на результаты исследований аналитиков маркетплейса услуг YouDo. Согласно последним данным, за указанный период число заданий, связанных с юридической сферой, увеличилось на 90%.

В основном россияне интересуются, что делать, если пришла повестка, как получить отсрочку. Также клиенты заказывают консультации по военным билетам и общие консультации военных юристов. Кроме того, возросло количество запросов, касающихся оформления нотариальных доверенностей. По данным аналитиков сервиса, самый большой спрос на юридические консультации отмечается в Санкт-Петербурге, где он вырос в семь раз.

По информации экспертов, средний чек за юридическую консультацию составляет 1,8 тысячи рублей. В Москве и Санкт-Петербурге в среднем платят чуть больше — порядка 2,2 тысячи рублей. Цены на юридическое сопровождение стартуют от 3,5 тысячи рублей.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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