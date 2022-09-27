Спрос на услуги юристов в России резко возрос после объявления мобилизации

В России с 20 по 25 сентября резко возрос спрос на услуги по юридическому сопровождению и консультациям, пишет RT со ссылкой на результаты исследований аналитиков маркетплейса услуг YouDo. Согласно последним данным, за указанный период число заданий, связанных с юридической сферой, увеличилось на 90%.

В основном россияне интересуются, что делать, если пришла повестка, как получить отсрочку. Также клиенты заказывают консультации по военным билетам и общие консультации военных юристов. Кроме того, возросло количество запросов, касающихся оформления нотариальных доверенностей. По данным аналитиков сервиса, самый большой спрос на юридические консультации отмечается в Санкт-Петербурге, где он вырос в семь раз.