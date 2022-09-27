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27 сентября, 11:56

Россияне больше не могут обновить компьютеры до Windows 11

Microsoft ограничила россиянам возможность обновить устройства до Windows 11

Американская компания Microsoft ограничила возможность обновить свои устройства с операционной системы Windows 10 до следующей версии — Windows 11. Об этом пишут "Известия".

Речь идёт о финальном обновлении 22H2, которое позволяет улучшить меню "Проводник", изменяет интерфейс "Диспетчера задач" и содержит ряд других изменений. Примечательно, что при попытке установить обновление предлагается перейти на сайт разработчика, однако там появляется пустое окно браузера.

Эксперты подчёркивают, что без включения VPN на устройстве пользователь даже не сможет узнать о том, есть ли для его компьютера обновление, и после этого установить его.

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Артур Белкин

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