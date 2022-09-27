Катар потратил на чемпионат мира по футболу в 17 раз больше России

Катар потратил на подготовку к чемпионату мира по футболу около 208 миллиардов евро. Об этом сообщает The Sun.

Эта сумма в 17 раз превышает бюджет ЧМ-2018 в России. Четыре года назад наша страна потратила на проведение мундиаля около 13 миллиардов евро.

Добавим, что бюджет ЧМ-2010 в ЮАР составил четыре миллиарда евро. Бразилия в 2014 году потратила на чемпионат мира около 17 миллиардов.

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории будет проводиться зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.