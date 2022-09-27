Сальдо: Херсонская область не будет объявлять о независимости после референдума
Специального объявления о независимости Херсонской области после объявления результатов референдума не будет. Об этом заявил глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
"Граждане хотят, чтобы мы были в составе Российской Федерации. А Российская Федерация — это независимое государство, поэтому какой-то промежуток времени он, наверное, технологически будет, просто объявляться не будет. Специального объявления не будет", — отметил он в беседе с журналистами.
Напомним, что вопрос в бюллетене, который в ходе голосования на референдуме получают жители региона, звучит так: "Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?"
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся по 27 сентября. Первые четыре дня голосование проходило на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день открылись избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. При этом референдумы уже признаны состоявшимися, так как явка во всех регионах превысила 50%.
ТАСС / Егор Алеев