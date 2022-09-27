Подготовка к ядерной войне?: Почему Россия срочно пополняет запасы йодида калия

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов прокомментировал ситуацию с приобретением Россией таблеток от радиации почти на пять миллионов рублей. Ранее на сайте госзакупок появился тендер на поставки большого количества калия йодида, вызвавший ажиотаж в соцсетях.

"Во-первых, сумма не такая уж и значительная. Речь идёт не о лекарственных препаратах, а о сырье для них, закупают фармсубстанции, и эта субстанция в нашей стране не производится", — объяснил эксперт, отметив, что РФ сейчас не нуждается в собственном йодном производстве для медицинских нужд.

Факту закупки есть вполне резонное объяснение: около 70% россиян проживает на территории, где наблюдается природный дефицит йода, а раньше для производства лекарств использовалась йодированная соль, напомнил Беспалов. Нужно понимать, что закупки проводит структура, подведомственная ФМБА: она занимается радиационной и химической безопасностью и обеспечивает потребности "Росатома" и прочих компаний, работающих с радиационными материалами.

"Конечно, эта структура должна их обеспечивать йодидом калия как одним из простейших средств радиационной защиты. Это абсолютно рутинный процесс, а у нас огромное количество и энергетических атомных объектов, и лабораторных, и медицинских, которые связаны с радиацией", — отметил собеседник Лайфа.

Беспалов уверен, что, скорее всего, речь идёт именно о необходимости закрытия этой потребности. К тому же препараты йода имеют очень ограниченный срок годности, поэтому обновлять их надо каждый год.

"Готовимся ли мы к ядерной войне, я, к сожалению или счастью, не знаю, но то, что эта закупка не имеет к её подготовке отношение, это я совершенно точно могу утверждать", — резюмировал специалист.