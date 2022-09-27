Американский план Б: Что скрывается за угрозами ядерной дубинки США Чем США грозят России, уговаривая её применить ядерное оружие на Украине 26 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Если 77-я Генассамблея ООН с привкусом Украины прошла под аккомпанемент угроз Вашингтона в адрес Москвы — главного, по версии Байдена, врага мирового порядка, то ужесточившаяся риторика вокруг вероятности третьей мировой становится финальным аккордом американской большой игры. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS прокомментировал главный вызов сегодняшнего дня — перспективу ядерной войны. Он заявил, что у США есть чёткий план на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине, оставив аудиторию без подробностей. Российские эксперты раскрыли, что может стоять за словами американского чиновника.

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и освобождённых территорий на Украине, поддержав предстоящие референдумы и объявив о начале частичной мобилизации в России. Президент отметил агрессивную политику западных стран, добавив, что "в ход пошёл ядерный шантаж". При этом глава России заверил, что наша страна сделает всё возможное для защиты своего суверенитета. Не остались незамеченными слова Путина о том, что "роза ветров может развернуться и в их сторону". Именно это кинулись переворачивать западные СМИ, коверкая вырванные из контекста слова российского президента, когда он заявил, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты, подчеркнув: "Это не блеф".

Созидание паники

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Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что у России нет плана по применению ядерного оружия на Украине. Это не укладывается в основы политики РФ по применению ядерного оружия, поэтому нигде мы превентивно применять его не будем. Блинкен выдаёт желаемое за действительное, пытаясь прикрыть американскую подготовку к такому удару, чтобы затем свалить всё на Россию.

— Мы никому не угрожали, речь шла об ответе, если против нас будет применено ЯО, — пояснил Леонков, напомнив слова бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, грозившего потопить Черноморский флот. — Отставные генералы вроде него озвучивают интересы ВПК, на которые работают, а в администрации Байдена к ним прислушиваются. Это не что иное, как информационный вброс. Заметьте, все западные СМИ вышли с заголовками, что Путин угрожает применением ЯО, используя цитату: "Это не блеф". И сейчас организована масштабная паника, готовящая западного зрителя к якобы превентивному ядерному удару Москвы по Незалежной.

Банкет провокаций

Украинский танк. Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

В России не предусмотрено применение ядерного оружия на Украине, даже если Киев мог бы нанести нам локальное поражение, что в принципе невозможно. — Нам нет смысла применять его по нашей украинской территории, и мы не станем этого делать, — объясняет военный эксперт Константин Сивков.

— Речь действительно идёт о том, что США готовят провокацию, они хотят создать предпосылки для того, чтобы спровоцировать локальную ядерную войну в этом регионе. Россия может применить ядерное оружие, но после применения ЯО противоположенной стороной, варианты тут могут быть разные, — говорит Сивков.

Эксперт предполагает, что в случае, если результатом учений Польши и стран НАТО, которые сейчас проходят, станет отправка дивизии на территорию Украины для войны с Российской армией, это соединение будет разгромлено. Это может стать предлогом для полномасштабного вмешательства НАТО, которое и применит ядерное оружие на Украине против России. На что последует немедленный ответ России.

— США планируют ограниченную ядерную войну. Готовя общественное мнение к возможности применения ЯО, Вашингтон может рассматривать и вариант подрыва АЭС как на территории России, так и на Украине. При этом у них нет желания допустить масштабной ядерной войны, потому что Россия ответит всем ядерным потенциалом по Америке, — считает Сивков. — И мы можем лишь предупреждать об опасности такой провокации, чтобы все знали заранее о подобном сценарии.

Война на несколько фронтов

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Публикацию Financial Times о том, что Запад может ответить обычным оружием, если Россия якобы нанесёт ядерный удар на Украине, можно рассматривать как сигнал о том, что Запад готов открыть фронт против России на нескольких участках, считает военный эксперт Сергей Хатылев.

— Неблагоприятная для России ситуация, созданная США "даже обычными средствами вооружения", говорит о том, что они просто-напросто развяжут войну против России на разных участках. Не только на Украине, но и на Дальнем Востоке, в Арктике, в подбрюшье — в Средней Азии и так далее, — полагает Хатылев.

Ядерный апокалипсис

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— В конце 1942 года, когда вермахт не мог больше продвигаться на восток, Гитлер, так же, как сейчас Зеленский, переориентировал свои сухопутные войска со стратегии "действий против противника" на стратегию "удержания позиций", — пишет The American Conservative, оценивая тактику Зеленского как кальку с действий Гитлера и подводя читателя к итогу, что ресурсов продолжать войну у Киева всё меньше.

США располагают тактическим ЯО, в том числе оно находится и в Европе: Германия и Италия теоретически могут применить его в украинском конфликте, предполагая проведение ограниченной ядерной войны. Проблема в том, что удержать на тактическом уровне ядерный конфликт практически невозможно, отметил директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин. По его словам, для России нет никакой разницы, если вдруг будет использовано ядерное оружие — тактическое или стратегическое, которое отличается лишь дальностью средств доставки и мощностью ядерных боеголовок. — Поэтому для нас это будет означать неизбежно переход на уровень применения стратегических ядерных ударов. Вся последняя риторика США направлена на то, чтобы провести границу между применением ЯО и ведением конфликта на уровне неядерных вооружений. Они движутся в направлении приемлемости понижений порога применения тактического ЯО. Но это большая глупость, — сказал он.

Фото © Shutterstock Для чего США грозит России ядерной дубинкой? 0 Вашингтон мечтает применить ядерное оружие на Украине. Белый дом намерен спровоцировать Россию нанести удар по Украине. США хотят ввести войска НАТО на Украину.

Авторы Елена Стафеева