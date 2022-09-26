Фатальный просчет: Почему западные СМИ испугались референдумов на освобождённых республиках Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как Запад пытается извратить волеизъявление жителей Донбасса и Причерноморья. 25 сентября, 21:40 Избиратель во время голосования на референдумах по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Обложка © ТАСС / Сорокин Донат

25 сентября заканчивается третий из пяти дней голосования на референдумах в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Результат голосования ни у кого сомнения не вызывает: очевидно, что местные жители выступят за воссоединение с Россией (в ДНР и ЛНР этого ждали почти восемь лет).

Событие, безусловно, наиважнейшее. Оно не только полностью меняет ход специальной военной операции (теперь ни о каком возврате этих территорий Украине речи быть не может: Конституция РФ прямо запрещает даже вести переговоры об отторжении этих территорий), но также демонстрирует, что волевое решение суверенной страны может быть имплементировано поперёк западных хотелок. Неудивительно, что эту имплементацию освещают все мировые СМИ, в том числе и западные.

Однако если кто-то считает, что профессиональные журналисты из США и Европы отправили в освобожденные регионы Украины корреспондентов, дабы те на месте посмотрели, что происходит, после чего сделали репортажи и статьи, то этот кто-то до сих пор не понимает одну простую вещь. Не понимает, что профессиональная политическая журналистика на Западе умерла и ей на смену пришли пропагандисты с методичками, которые абсолютно не стесняются обманывать своего читателя.

Да, в чём-то они не обманывали. — Результат так называемых референдумов о том, должны ли четыре области Украины, хотя бы частично контролируемые Москвой, присоединиться к Российской Федерации, не вызывал сомнений после открытия избирательных участков, — пишет The Wall Street Journal. Однако издание — как и другие западные СМИ с политиками — сделало этот вывод отнюдь не на основании того, что львиная доля жителей освобождённых территорий выступает за вхождение в состав России. Нет, эта уверенность аргументирована другими моментами.

Во-первых, заявлениями о том, что референдум сфальсифицирован. По словам министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, у Соединённого Королевства якобы есть доказательства того, что российские чиновники уже установили цифры "выдуманной явки и процента одобрения на этих фиктивных референдумах". Ведь Запад уверяет своих граждан в том, что тамошние жители сплошь и рядом ждут возвращения украинской власти. Претензия на репортаж с полей была сделана The New York Times. Там появилась колонка некого Саши Василюка, который презентуется как российский писатель из США с родственниками на Украине. И, ссылаясь на своих якобы живущих в Донецке дядю и тётю, автор рисует картинку о том, что в столице ДНР "всё на так однозначно". Что там якобы огромное количество сторонников Украины, которые живут "под пятой оккупанта" и надеются на то, что Украина всё-таки к ним придёт. Ну и, конечно же, против референдума. — Я не знаю никого, кто планирует голосовать, если только они не придут к нам домой и не заставят нас под дулом пистолета, — цитирует автор свою тётю.

Соответственно, раз знакомые "тёти автора" не голосовали, значит, и никто не голосует. — Будут опубликованы результаты того, чего не было. Интересно, кто-нибудь вообще придёт проголосовать? — вопрошает посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс. Видимо, уважаемая госпожа посол не удосужилась посмотреть видеозаписи (не говоря уже о том, чтобы приехать и посмотреть вживую) с очередями людей на избирательных участках. Причём очереди даже в тех городах, которые находятся под регулярными обстрелами украинских боевиков.

Во-вторых, уверенность в исходе голосования зиждется на российском оружии. Российских военных, охранявших порядок на улицах и безопасность сотрудников избиркомов, западные СМИ превратили в церберов, якобы заставляющих людей голосовать. — Россия проводит постановочное голосование на Украине при помощи автоматов Калашникова, — гласит заголовок газеты The Washington Post. Судя по всему, этот заголовок новый — его поменяли уже после публикации. А изначально он звучал так: "Россия под дулом автоматов сгоняет украинцев на постановочные референдумы". — Было много видеороликов, на которых люди заполняли бюллетени под бдительным присмотром полиции, — пишет The Guardian.

В качестве доказательств этой "версии" используют два типа аргументов. Прежде всего, заявления киевских чиновников, которые называют себя властями этих территорий. — Так называемый референдум больше похож на опрос общественного мнения под прицелом пулемётов, — говорит украинский "губернатор Луганской области" Сергей Гайдай. — Избирательные комиссии в сопровождении вооружённых солдат бродят по области и продолжают охоту на избирателей, — говорит "первый заместитель главы Херсонского облсовета" Юрий Соболевский. — Они громко стучат, звонят в дверь, дают людям бюллетени и указывают винтовкой, где поставить отметку, — возмущается ссыльный украинский "мэр города Энергодара" Дмитрий Орлов.

Кроме того, свидетельства о "бродячих военных" вкладывают в уста специально выдуманных для этого жителей освобождаемых областей, с которыми корреспонденты (не присутствующие на месте) якобы пообщались удалённо (естественно, без всякой верификации). — Жители описывают устрашающую сцену: солдаты в балаклавах, закрывающих лица, сопровождают работников избирательных участков и ходят по домам с бюллетенями. Пока заполняются бюллетени, солдаты стоят в стороне, не оставляя сомнений в том, в какой графе они ожидают увидеть поставленную галочку, — пишет The New York Times. "Би-би-си" уверяет, что иногда солдаты даже всё делают сами. — Вы должны ответить (на вопрос в бюллетенях. — Прим. ред.) устно, после чего солдат поставит галочку на листе бумаги и оставит её у себя, — цитирует британское агентство якобы женщину из Энергодара.

Наконец, ещё одним важным посылом статей о "сфабрикованных голосованиях по аннексии" является мысль о том, что этим голосованием Россия поднимает ставки. — Критики опасаются, что если регионы формально присоединятся к Москве, то Путин может затем использовать попытки Украины вернуть территории для заявления о том, что Россия подвергается нападению. И это, в свою очередь, может привести к резкой эскалации конфликта, — уверяет The Daily Beast. — Голосование, которое многие в Киеве и на Западе считают незаконным, является для России предлогом для аннексии украинской территории. Путин пообещал в среду, что Москва будет защищать свои новые территории всеми доступными средствами, включая ядерное оружие, — пишет The Guardian. — Россия будет использовать это фальшивое голосование для дальнейшей эскалации войны в Украине, — говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг и уверяет, что ответом НАТО станет "усиление поддержки" украинских солдат на поле боя.

Будет очень интересно, конечно, посмотреть на это усиление, в случае если Москва проведёт очень чёткую красную линию. Например, скажет, что использование украинскими боевиками натовского оружия для атаки на российскую территорию делает НАТО стороной конфликта и, соответственно, легитимной целью для российских Стратегических сил.

Вопрос в том, захотят ли европейские обыватели (и без того недовольные теми жертвами, которые они несут ради поддержки ненужной им Украины) рисковать превращением в ядерный пепел из-за того, что кому-то в Брюсселе приспичило снабжать Украину оружием для убийства российских мирных граждан. И если не захотят, то учтут ли европейские власти мнения своих избирателей? Или, как министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, скажут, что им на это мнение глубоко плевать?

С какой целью Запад переворачивает картинку референдумов на Украине? 0 Что ввести войска НАТО в Незалежную. Готовится к новой фазе прокси-войны. Готовится нанести ядерный удар. Свой вариант в комментарии.

Авторы Геворг Мирзаян